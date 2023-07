De Zwoele Stad 2023: Mitchell Esajas & Hannah Prins over geridderd worden en vliegtuigen tellen

Mitchell Esajas is een uitgesproken Amsterdammer die zich al heel lang inzet voor een inclusieve samenleving. In 2017 opende hij de deuren van The Black Archives, een kenniscentrum voor zwart (cultureel) erfgoed in Nederland. Sinds Koningsdag mag Esajas zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen: hij kreeg toen een lintje van burgemeester Halsema, namens de koning. Niet iedereen is het eens met zijn activisme, en Esajas is tijdens demonstraties al meerdere keren in aanraking gekomen met politie en justitie. "Idealiter is activisme ontregelend, ja. Met 'Kick Out Zwarte Piet' zijn we opgenomen in het nationale terrorismerapport: dat zie ik als een compliment."