Annemarie Tuzgöl-Broekhoven wordt de nieuwe kinderombudsman

Annemarie Tuzgöl-Broekhoven gaat de nieuwe kinderombudsman worden voor de metropoolregio Amsterdam. De gemeenteraad besluit woensdagavond over haar benoeming, maar dat is meestal een formaliteit. Tuzgöl-Broekhoven zal dan op 1 oktober beginnen en volgt de huidige kinderombudsman, Anne-Martien van der Does, op.