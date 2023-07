Amsterdamse tak van BIJ1 gaat ondanks uiteenvallen door in de toekomst

Het is het afgelopen jaar nog al rumoerig geweest bij de Amsterdamse tak van BIJ1. Na de uiteindelijke afsplitsing van de raadsleden die de partij had, wordt BIJ1 niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De partij, die nog wel deelraadsleden heeft, laat via Instagram weten in de toekomst gewoon door te gaan.

Maandag maakten BIJ1-raadsleden Nilab Ahmadi en Jazie Veldhuyzen bekend dat zij de fractie hebben verlaten vanwege de "toxische, structureel onveilige" werksfeer die zij ervaren. Het tweetal voelt zich "sociaal-emotioneel onveilig". In de partij zou namelijk veel wantrouwen, machtsmisbruik en gebrek aan transparantie zijn. Daarnaast zou er binnen de partij geen recht worden gedaan aan de verschillende minderheden die lid zijn van de partij.

Quote

'Blijven strijden'

BIJ1 laat weten dat, ondanks de volledige uiteenvalling van de fractie, zij door willen gaan. "Samen met jullie blijven we strijden voor een inclusieve samenleving waar iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Amsterdam BIJ1 geeft niet op." Vrijdag houdt BIJ1 een ledenbijeenkomst om toelichting te geven over de situatie en om te bespreken hoe het nu verder moet.

Dat de Amsterdamse tak niet meer vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad, wil niet zeggen dat BIJ1 helemaal verdwenen is uit de stadse politiek. De partij heeft namelijk nog deelraadsleden in de stadsdeelcommissies van Zuidoost, Centrum, West en Zuid.

Een jaar vol problemen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kreeg BIJ1 7 procent van alle stemmen in de stad. Daardoor steeg het aantal zetels voor de partij van één naar drie. Met goede hoop begon de partij als gedeeltelijk vijfde grootste partij in de raad, maar sinds vorig jaar september rommelt het.

Het voltallig bestuur van de Amsterdamse tak stapte op nadat er volgens hen destijds sprake was racisme binnen de partij, het niet goed zat met de partijleiding en er sprake was van fraude op de ledenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kort daarna verliet raadslid Carla Kabamba de fractie, vanwege de benoeming van Dinah Bons als fractievoorzitter, zij ging verder als eenmansfractie en liet BIJ1 achter met twee zetels.

Nu Ahmadi en Veldhuyzen ook hebben besloten om niet namens BIJ1 verder te gaan in de gemeenteraad houdt het in ieder geval tot maart 2026 op voor de partij in de raad.