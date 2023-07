Inbreker op heterdaad betrapt na inbraken in Bos en Lommer

Een 33-jarige Amsterdammer is vanochtend aangehouden nadat hij vannacht meerdere keren heeft geprobeerd in te breken in een woning en een café in West. De verdachte heeft geen grote buit gemaakt, maar liet tijdens zijn vlucht een spoor van vernieling achter.

Rond 03.40 uur krijgt de politie een melding van een inbraak bij een café aan de Bos en Lommerweg. Eenmaal ter plaatse zien agenten de man in een gat in de voorruit van het café hangen.

Zodra de man de politie-agenten opmerkt, kruipt hij door een gat het café in en slaat vervolgens met een stoel een raam aan de achterkant van het pand in. De man zou een spoor aan vernieling achter hebben gelaten in het café en ook meerdere voorwerpen hebben meegenomen.

Wat volgt is een avontuurlijke vlucht via een steiger voor een woonblok, waarna de man volgens buurtbewoners ook nog in een woning aan de Kijkduinstaat heeft geprobeerd binnen te komen. De verdachte is aangehouden en de politie zoekt naar de gedupeerden en getuigen met camerabeelden.