'Frans Timmermans wil lijsttrekker PvdA/Groenlinks worden, Moorman steunt zijn kandidatuur'

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt De Volkskrant . De krant meldt ook dat Marjolein Moorman zijn kandidatuur steunt, en daarmee lijkt zij op dit moment dus niet te kiezen voor een vertrek naar Den Haag. Of ze zich wél wil kandideren voor een andere plek op de lijst is nog niet duidelijk; Moorman zelf heeft nog niet gereageerd op net nieuws.

Halverwege augustus komen de besturen van beide partijen met een gezamenlijke voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. De 62-jarige Timmermans werd uit beide hoeken aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, dus de kans is zeer groot dat hij het ook echt gaat worden. In september moeten de partijen op een extra partijcongres de keuze goedkeuren.

De naam van Moorman werd de afgelopen tijd ook vaak genoemd als kanshebber voor lijsttrekker van de combinatie. PvdA-wethouder die gaat over onderwijs en armoede in stad gaf eerder aan deze zomer 'diep te gaan nadenken' over een stap naar Den Haag. Maar daar lijkt het nu dus niet van te komen.