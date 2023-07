Maarten die vierdaagse op klompen wilde lopen moet na eerste dag al stoppen

Hij zou maar liefst 200 kilometer op zijn houten klompen afleggen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse om geld in te zamelen voor zijn kinderboerderij in het Westerpark. Maar aan het avontuur van Maarten Herzberger is vroegtijdig een einde gekomen. Niet door blaren op zijn voet, maar door een ontsteking aan zijn knie. "Ik baal als een stekker."

"Ik ben echt een beetje emotioneel ervan geworden," vertelt Maarten terwijl hij thuis zit met zijn opgezwollen knie in het verband. Hij zou eigenlijk aan het wandelen moeten zijn in Nijmegen, maar hoe graag hij dat ook wil, door zijn blessure gaat dat echt niet. "Ik snap nu hoe topsporters zich voelen als ze geblesseerd zijn."

De pijn begon al tijdens de eerste dag, terwijl het in eerste instantie erg goed ging. De eerste dag liep hij in één ruk uit zonder pauze te houden, maar hij moest op het einde veel stilstaan voor verkeer toen ze de stad binnenliepen. Op dat moment begon hij last te krijgen van een ontsteking aan zijn knieschijf, een oude blessure die hij al 35 jaar geleden heeft opgelopen toen een giraffe hem een trap gaf.

Hij ging diezelfde dag nog naar een fysiotherapeut die hem adviseerde om te stoppen als de pijn aanhoudt. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, kon hij zijn knie niet meer bewegen.

Inzamelingsactie

"Ik vind het echt heel vervelend om aan de donateurs te vertellen dat ik het niet af heb kunnen maken", vertelt Maarten. Hij liep die 200 kilometer namelijk om zijn kinderboerderij in het Westerpark te redden. Zo heeft de geitentrap onderhoud nodig en zitten er gaten in de hooischuur. Ook heeft de varkensstal problemen met de hekken. Om die reden heeft hij maandenlang getraind om de Walk of the world te voltooien.

Voor al het achterstallige onderhoud hoopte hij zo'n 50.000 euro op te halen. De teller staat nu pas op 5000. Nog lang niet het benodigde bedrag dus, maar dat maakt hem niet minder dankbaar. Hij is van plan om het volgend jaar gewoon opnieuw te proberen.