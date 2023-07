Moorman overwoog lijsttrekkerschap, maar steunt Timmermans en blijft in Amsterdam

Marjolein Moorman blijft wethouder in Amsterdam. Moorman laat weten dat ze serieus heeft nagedacht over het lijsttrekkerschap voor de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie, maar dat ze besloten heeft Frans Timmermans te steunen. "Ik heb erover nagedacht. Vandaag heeft Timmersman zich kandidaat gesteld en hij is gewoon fantastisch. Ik blijf mij in Amsterdam met hart en ziel inzetten voor een sociale en groene toekomst", zegt ze.

Timmermans neemt volgens Moorman veel ervaring met zich mee: "Zowel in Brussel, Den Haag, maar ook op het gebied van klimaat. Je ziet dat er enorme hoop is en dat een koerswijzinging echt mogelijk is. We moeten ons verenigingen om resultaat te bereiken."

De wethouder maakte er in het verleden geen geheim van het liefst een vrouw als lijsttrekker te zien. Toch steunt ze deTimmermans kanidatuur volop: "Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het een vrouw was geweest. Maar Timmermans is ook echt goed."

'Diep nadenken'

Moormans eigen naam zong ook een tijd rond als mogelijke lijsttrekker en zij kon de steun erg waarderen. "Dat voelt goed, ik kon mij voorstellen dat ik het zou gaan doen. Tegelijk mag ik nu al namens veel kiezers fantastisch en belangrijk werk doen in Amsterdam en dat doe ik met plezier en trots."

Vorige week gaf Moorman aan dat zij deze zomer 'diep gaat nadenken' over een stap naar Den Haag, maar nadat Timmermans zich kandidaat had gesteld voor het lijsttrekkerschap van de nieuwe combinatie heeft ze besloten om hem daarin te steunen.

Moorman hoopt 'vurig' dat de twee partijen zich de komende periode gaan verenigen en kunnen gaan zorgen voor een 'fantastische verkiezingsuitslag voor een sociale en groene toekomst'. Zelf blijft ze zich de komende tijd daarvoor inzetten in Amsterdam, "met hart en ziel".