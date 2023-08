De Zwoele Stad 2023: Nhung Dam & Akwasi over rolmodellen en doormidden gezaagd worden door Hans Klok

Aan tafel op het Spui in De Zwoele Stad twee creatievelingen. Rapper en omroepbaas Akwasi zit schouder aan schouder met acteur, schrijver en theatermaker Nhung Dam. Om de hoek bij de Kalverstraat heeft presentator Cenk Karakaya het met hen over representatie in de media en hoe kunst kan bijdragen aan een inclusiever wereldbeeld.

Nhung Dam is een import-Amsterdammer, maar de van oorsprong Groningse acteur en theatermaker is voorlopig niet van plan nog ergens anders heen te gaan. Ze heeft haar meest recente boek meegenomen, Definitie van liefde, met een protagonist die best een beetje op de schrijver zelf lijkt. Aan de hand van het verhaal van Rose vertelt Dam over de vooroordelen waarmee ze in haar carrière te maken heeft gehad, en wat ze daarvan geleerd heeft. "Ik heb ooit in een interview gezegd: ik schrijf dit voor de kleine Nhungetjes. Toen kreeg ik een brief waarin stond: hier zit er één. Als ik die brief nu lees, ontroert het me nog steeds."