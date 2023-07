Buurtbewoners geschrokken na aanrijding door vluchtende inbrekers: "Het kan jouw kind wezen"

Buurtbewoners rondom de Kinkerstraat zijn zich rot geschrokken van de aanrijding door vluchtende inbrekers afgelopen nacht in hun straat. Een 26-jarige fietser raakte zwaargewond nadat hij werd aangereden door inbrekers die op de vlucht waren. De man is op straat gereanimeerd.

"Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je huis verlaat en dat je zoiets overkomt", vertelt een vrouw uit de buurt. "Echt vreselijk. Het kan ook jouw kind wezen of die van je buurvrouw", vertelt een vrouw die gisternacht wakker is geworden van de politiehelikopter.

Zwaargewond

"Ik vind het echt vreselijk maar ja, ik kijk er niet van op", aldus een ondernemer uit de straat. "Ik hoop dat alles goed gaat met de man." Het slachtoffer is op straat gereanimeerd door politiemensen. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht en daar ligt hij nog steeds zwaargewond", vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam.