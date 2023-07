De Balie over andere aanpak subsidie-aanvragen cultuur: "Het wordt spannender"

Nu zijn er nog 21 instellingen die onder de Amsterdamse Basisinfrastructuur vallen en dus rechtstreeks van de gemeente subsidie ontvangen. Ook vallen hier 15 kleinere instellingen 'op functie' onder. Hier wil de Kunstraad dus van af. "De kern van dit nieuwe advies is dat het een einde maakt aan de beleefde tweedeling door kunstorganisaties in Amsterdam waar een twintigtal zaten onder de Amsterdamse Basisinfrastructuur", aldus Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg. "Dat voelde dan als voorrang. De andere instellingen dienden hun plannen in bij het Amsterdamse Fonds voor de kunsten."

Tweedeling

Dat onderscheid voelde voor de andere organisaties dus als een soort A-league en B-league. Ook bij debatcentrum De Balie wordt dat sentiment herkend, ondanks hun plek in de Basisinfrastructuur. Een tweedeling is geen goede zaak, vindt ook zakelijk directeur Femke Monaghan van Wachem. "Het wordt iets spannender, maar eigenlijk als je er langer over nadenkt doe je gewoon een goede aanvraag", legt ze uit. "En dan weet je dat je echt iets belangrijks, iets inhoudelijks en maatschappelijks te vertellen hebt. En dat het belang van De Balie, het vrije woord en met elkaar in gesprek kunnen gaan en kunst programmering daar omheen maken van enorm groot belang is."

Sinds 2017 heeft Amsterdam een Basisinfrastructuur voor culturele instellingen, voor partijen die daar bij zitten geldt dat de gemeente gaat over de subsidie. De rest van de culturele instellingen in de stad moeten voor een subsidie zich melden bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Zeven uitzonderingen

In het advies is er nog ruimte voor zeven instellingen die nog wel onder de directe gemeentesubsidie vallen, maar geen 'basisinfrastructuur' meer vormen. Het gaat dan om Het Nationale Ballet, het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en het Concertgebouw voor hun bereik. Het Stedelijk en Amsterdam Museum voor het beheren van de stadse collecties. En de nieuwe Meervaart en het Bijlmer Parktheater vanwege de investeringen die de gemeente wil doen voor nieuwe gebouwen.



Ook die verandering kan De Balie verklaren. "Ik vind het wel begrijpelijk, als je heel veel geld in iets hebt zitten of heel veel belang bij iets hebt", aldus Monaghan van Wachem. "Ik denk dat dat uiteindelijk ook overgeheveld wordt, maar dat het in één keer veel te veel is voor het AFK."



Cultuurwethouder Meliani moet nu gaan bekijken of het stadsbestuur het advies van de Kunstraad gaat overnemen.