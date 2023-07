Gemeente investeert 7,5 miljoen extra in jongerenwerk en strijd jeugdcriminaliteit

De gemeente investeert 7,5 miljoen extra in het jongerenwerk in de stad. Volgens verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) moet het werk effectiever en moeten meer jongeren bereikt worden. De groep jongeren met mentale problemen wordt volgens de gemeente namelijk steeds groter. Daarnaast zouden steeds meer jongeren vatbaar zijn voor criminele netwerken.

”De leefwereld van jongeren is de afgelopen jaren veranderd. We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren. Het jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in de aanpak hiervan. We zien dat als jongerenwerkers het vertrouwen winnen van jongeren, zij echt het verschil kunnen maken in het leven van jongeren", stelt wethouder Mbarki.

Academie

Met een academie moet expertise worden opgebouwd en gedeeld tussen jongerenwerkers, mensen in het onderwijs, de politie en straatcoaches. "Het is de bedoeling dat zowel nieuwe als bestaande jongerenwerkers worden verbonden aan die academie, om uiteindelijk jongerenwerkers in te kunnen zetten die met de tijd én met de jongeren meebewegen."

Jeugdcriminaliteit

De miljoeneninvestering wordt daarnaast gebruikt voor de strijd tegen jeugdcriminaliteit. Uit recent onderzoek bleek dat 6,5 procent van de jongeren in Amsterdam vatbaar is om criminele netwerken te belanden."Hiervoor is nieuwe expertise nodig bij het jongerenwerk die vervolgens in de hele stad ingezet kan worden. Daarom gaan we ook experimenteren met de inzet van een specialistisch team. In zo’n team zitten jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zwaardere problemen te ondersteunen. Ook kan dit team ingezet bij ongeregeldheden in een buurt." Denk aan de onrust bij de kermis in Osdorp en rellen op het Mercatorplein.

Het komende jaar worden de plannen van de Academie verder uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een beroepsregister Jongerenwerk in Amsterdam.