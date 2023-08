de Zwoele Stad nl De Zwoele Stad 2023: Solange Dekker & Suzan Yücel over kiezen voor jezelf en hoe onhandig zo'n kroon eigenlijk is

In deze aflevering van De Zwoele Stad zijn twee uitgesproken en eigengereide dames te gast. Journalist Suzan Yücel en Miss International Queen Solange Dekker schuiven aan bij presentator Waldy van Geenen om het te hebben over hoe Amsterdam hen heeft geholpen bij hun zelfontdekking en hoe heerlijk het toch is om wijn te drinken op een terras.

Solange Dekker won in juni de grootste internationale missverkiezing voor transvrouwen ter wereld: Miss International Queen 2023. Ze is net een paar dagen terug uit Thailand als ze plaatsneemt aan onze tafel op het Spui, om de hoek bij de Kalverstraat. Ons beeld van wat een missverkiezing is, is volgens deze winnaar allang niet meer up-to-date. "Het is meer dan alleen een badpak aantrekken en je opdoffen. Missverkiezingen gaan tegenwoordig echt over women-empowerment." Ook vertelt Dekker over de dag dat ze voor het eerst kennismaakte met Amsterdam: "Ik liep door het centrum met mijn vrienden, keek op me heen en ik wist: hier hoor ik thuis. Ik riep uit: take me to Amsterdam!"

Quote "Ik weet dat ik niet per se een teleurstelling ben, maar die scène raakt me toch elke keer weer." Suzan Yücel - journalist

Aan haar zijde neemt journalist Suzan Yücel plaats. Voor de oplettende kijker: Yücel werkte tot een aantal jaar geleden nog bij AT5 en is dus een bekende van haar tafelheer. Tegenwoordig zit ze bij BNNVARA, waarvoor ze recent de documentaire Mijn Turkse stem maakte, over de relatie van Nederlands-Turkse gemeenschap met de verkiezingen in Turkije. Uiteindelijk is haar eigen relatie met haar ouders een focuspunt geworden in de film. Yücel verschilt nogal van mening met haar ouders, en dat heeft in het verleden wel voor wrijving gezorgd: "Ik weet dat ik niet per se een teleurstelling ben voor mijn ouders, maar die scène waarin mijn moeder me omhelst, raakt me toch elke keer weer."

Suzan Yücel & Solange Dekker - Luuk Koenen