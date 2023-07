Zoekhulp naar alternatieve locaties en meer geld moeten nachtleven versterken

Zo komt volgend jaar een speciale regeling van 1,2 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van talentvolle, creatieve jongeren die binnen het nachtleven iets willen ondernemen, maken of organiseren.

Ook helpt de gemeente met het zoeken naar nieuwe locaties: "Gebleken is dat er weinig gemeentelijk vastgoed vrijkomt die geschikt is voor nachtcultuur, dus wordt er breder gekeken, samen met ontwikkelaars, grondeigenaren en particulieren", aldus de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om schuilkelders, lege tunnels of garages.

Daarnaast wordt gekeken of bestaande plekken of nieuwe broedplaatsen verder ondersteunt kunnen worden.

Belangrijke rol

Het nachtleven is volgens de gemeente uniek en een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de stad. "Ook sociaal en economisch is de nachtcultuur belangrijk voor de stad. In 2021 formuleerde Amsterdam daarom als eerste stad een visie op de nachtcultuur, die met de uitvoeringsagenda nu is omgezet in beleid", schrijft de gemeente.

Tot het einde van de collegeperiode in 2026 wordt in totaal 2,2 miljoen euro in het nachtleven geïnvesteerd.