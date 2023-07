Tata twijfelt over Groen Staal-route, tot ongenoegen van de vakbonden

Twee jaar geleden zetten Tata Steel vol in op het plan Groen Staal, om de uitstoot van CO2 aan banden te leggen en aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen. Volgens dat plan komen er nieuwe fabrieken, op termijn aangezwengeld door waterstof.

In documenten van vandaag houdt Tata Steel er rekening mee dat het bedrijf toch van dat scenario kan gaan afwijken en liggen er nog andere opties op tafel. Zo kan het zijn dat er toch een ander type oven moet komen dan Tata Steel twee jaar geleden dacht.

Het is volgens de documenten namelijk niet uitgesloten dat er straks alleen nog schroot en oud-ijzer gerecycled wordt op het terrein van Tata Steel IJmuiden. Ook dat is milieuvriendelijker dan de huidige werkzijze. Bij dat scenario is er dan geen waterstof nodig, het is onzeker of dat in grote en betaalbare hoeveelheden beschikbaar komt om groene staal te produceren.

No-go

Cihan Lacin, voorzitter van FNV-Tata Steel, denkt echter dat het recycle-scenario zeer onwaarschijnlijk is. "Ik geloof niet dat het hele plan hier heroverwogen wordt."De vakbond ziet het scenario ook absoluut niet zitten, zeg Lacin tegen NH. "Het is een no-go wat de FNV betreft. Als het bedrijf die kant op zou gaan, dan zouden FNV en de Centrale Ondernemingsraad (COR) resoluut reageren."

"We steken er zeker een stokje voor", zegt ook Cinta Groos, de voorzitter van de COR.

Ze maakt zich nog niet al te veel zorgen: "Het is een optie, maar voor mij de minst serieuze en minst logische. Het gaat niet gebeuren, want het zou het bedrijf totaal veranderen, omdat er dan veel minder mensen nodig zijn. Maar belangrijker nog: je raakt al je klanten kwijt. Er is niet voldoende schrot voor Tata Steel om dit scenario te gaan volgen."

Na de zomer hoopt Tata Steel een beslissing te nemen over het vervolg van de plannen.