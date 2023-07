Toch elektrische bussen vanaf december: EBS gaat laden bij Lelystad Airport

In eerste instantie was onduidelijk of EBS de elektrische bussen in december al daadwerkelijk de weg op kon sturen. Dit omdat de energieaansluitingen in Emmeloord en Lelystad niet op tijd klaar konden zijn. De optie om tijdelijk met dieselbussen te gaan rijden lag daarom nadrukkelijk op tafel.

Maar dat is nu niet meer nodig. EBS heeft een afspraak gemaakt met het vliegveld, omdat daar al een forse energievoorziening is. Ook in Nagele is er voldoende energie gevonden op het industrieterrein.

Op termijn, als er weer meer stroom beschikbaar is, wil EBS de laadplekken mogelijk alsnog verhuizen naar een andere locatie. Volgens een woordvoerder van het vervoersbedrijf ligt het vliegveld bijvoorbeeld best ver van de stad en dat kost meer kilometers en tijd.