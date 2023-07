Realityserie GAM #4: Coaching bij liefdesscènes

De romantische scènes van de nieuwe soap blijken voor acteur Kwame ingewikkelder dan gedacht. Gelukkig is godmother Veronica van de Kamp erbij om de juiste tips te geven. In vier afleveringen volgt AT5 Stichting GAM en de beslommeringen die bij de productie en uitvoering van hun nieuwste soapserie komen kijken.

Het is niet zozeer moeilijk om liefdesscènes te spelen, vindt acteur Kwame Prah. "Je moet niet spelen dat je verliefd bent, je moet op dat moment echt verliefd zijn."

Voor de buitenscènes van de nieuwe soap New in Town, van GAM TV, moet Prah even uit een ander vaatje tappen. "Er staan mensen omheen, het slurpt energie zo’n scène." In de scène ontmoet het personage van Prah bij toeval de vrouw van zijn dromen, en begint hij te fantaseren hoe het zou zijn als hij haar zou kussen. Maar Veronica, de regisseur van de dag, moet meerdere malen ingrijpen.

Het stokje overdragen

Naast het bijschaven van de romantische scenes, laat Veronica van de Kamp de dag van de opnames ook weten te denken aan stoppen. Niet zozeer met het acteren, maar wel met het aansturen van de hele boel bij GAM. "Ik word dit jaar zestig. We leven in andere tijden. Het is denk ik tijd dat de jongeren GAM gaan overnemen. Ik zie de juiste drive bij onder andere acteurs Rita en Kwame."

Zowel Rita als Kwame reageren geëmotioneerd op deze woorden van Van de Kamp. Rita Benson: "Het is hartverwarmend als je dit hoort van haar." En ook Kwame kan zijn oren niet geloven. "Toen ik net in Nederland was, droomde ik ervan met Veronica samen te werken, en nu zit ik gewoon naast haar." Volgens Van de Kamp is het tijd om achterover te gaan leunen, en het stokje over te dragen. "Ze kunnen altijd bij me terecht voor advies."

Hoe het de cast en crew van GAM vergaat tijdens de opnames van hun nieuwe soapserie ‘New in Town’ kan je de komende vier weken zien in de serie ‘GAM’. GAM is onderdeel van het AT5-programma Damsko.