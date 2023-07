Gemengde reacties op verdwijnen Uitmarkt: "Ik vind dat het hier hoort"

Willeke Alberti, Karin Bloemen en zelfs de Red Hot Chili Peppers hebben gestaan op de Uitmarkt in Amsterdam. Toch lijken vooral jongeren geen idee te hebben wat het nu precies is. Na 45 jaar is het afgelopen voor het cultureel evenement, althans in dit jasje. Vanaf volgend jaar zal als alternatief 'De Opening' zijn intrede doen in het gehele land.

AT5

De jongeren die AT5 vanmiddag spreekt op het Museumplein hebben nog nooit gehoord van de Uitmarkt. Amsterdammers van een oudere generatie lijken meer bedroefd te zijn dat de Uitmarkt uit hun stad verdwijnt. "Jammer, zo bij het Concertgebouw en het Museumplein is gezellig" en: "het zal vast wel met geld te maken hebben", zijn de reacties. Stichting Uitmarkt maakte gisteren bekend dat er wordt gestopt mer het huidige format. Geerte Udo, bestuurslid van de stichting, legt uit: "Het past gewoon niet bij deze tijd. Toen we begonnen was de wereld anders. Daar passen kraampjes, folders en één vaste plek nu niet meer bij." Decennialang was de Uitmarkt hét evenement om het culturele seizoen in te luiden. Dans, theater, musicals en muziek kwamen allemaal voorbij. "Het is dan ook met pijn in ons hart dat we zeggen dat we gaan stoppen", zegt Geerte Udo.

De Opening Vanaf volgend jaar begint het nieuwe concept, genaamd 'De Opening'. Dit jaar zal in Carré al een kleinschalige versie zijn om het nieuwe evenement te introduceren. In het laatste weekend van augustus zijn de Sneak Peek Tours, die het publiek op het komende culturele seizoen moeten voorbereiden. Volgend jaar wordt voor het eerst 'De Opening' georganiseerd in een gaststad, welke dit gaat zijn is nog onbekend. In de rest van Nederland zullen er ook culturele activiteiten plaatsvinden, vergelijkbaar met Koningsdag. "Het is echt een landelijke campagne, omdat wij vinden dat er in heel Nederland er heel veel kunst en cultuur is," zegt Geerte Udo.