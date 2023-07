Boris Dittrich (D66): aandacht voor Pride is anno 2023 nog steeds hard nodig

Het is nog steeds nodig om aandacht te besteden aan de Pride en de problemen waar leden van de lhbtiq+ gemeenschap mee kampen. Dat zegt D66-senator en Pride-ambassadeur Boris Dittrich in interviewprogramma Gesprek aan de Amstel. De grote aandacht de laatste tijd voor trans mensen is volgens hem terecht, want "die hebben een achterstand in te halen". Dat er andere lhbtiq+ mensen zijn die vinden dat het minder kan en dat dit juist intolerantie veroorzaakt, kan Dittrich zich voorstellen. Hij benadrukt dat het om een fase gaat die voorbij zal zijn als trans mensen zijn geaccepteerd. Morgen begint Pride 2023.

Dat 'een bepaalde bevolkingsgroep' oververtegenwoordigd heet te zijn in het anti-homogeweld, is volgens Dittrich niet de kern van het probleem. Het kan volgens hem gebeuren met de islam als argument, maar ook vanuit streng-christelijke hoek.

Dittrich, die een lang politiek verleden heeft in Amsterdam, is er trots op dat er een grote regenboogvlag aan de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema hangt. "Dan denk ik: dat hebben we toch mooi voor elkaar gekregen." Volgens hem leidt het uithangen van de vlaggen niet af van de grotere problemen waar de lhbtiq+ gemeenschap mee kampt, zoals het anti-homogeweld. Nog steeds worden lhbtiq+'ers in Amsterdam lastiggevallen, bedreigd, geïntimideerd en in elkaar geslagen.

Binnen de lhbtiq+ gemeenschap is er een groep die zegt dat de focus op vlaggen en dragqueens juist afleidt van de 'echte problemen' zoals anti-homogeweld. Dittrich benadrukt dat de gemeenschap intern geen strijd met elkaar aan moet gaan. Ook internationaal is er nog veel te doen: als senator was hij onlangs op een vergadering van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE), waar Polen voorstelde dat het mogelijk moet zijn om lhbtiq+'ers te discrimineren. Dittrich ging in het verweer en kreeg daarmee alle lidstaten minus de Polen aan zijn kant.

Drugscriminaliteit

Boris Dittrich is politicus, schrijver, jurist en mensenrechtenactivist. Sinds 2019 is hij senator voor D66, een partij waarvoor hij vanuit Amsterdam in de jaren tachtig actief werd. In het gesprek met Kemal Rijken laat Dittrich zich ook uit over de val van kabinet Rutte IV, de toekomst van D66, drugscriminaliteit, leven in Amsterdam, het schrijverschap en Zuid-Afrika.

