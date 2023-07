Werkzaamheden aan asfalt bij Coentunnel uitgesteld vanwege verwachte regen

Voor aankomend weekend stond de vernieuwing van het asfalt rond de Coentunnel op de planning. Van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur zou er dan geen verkeer mogelijk zijn op Ring A10 West naar de tunnel tussen S105 en S101. Ook zou de verbinding van de A5 naar A10 Noord dicht zijn.

"Dit weekend is het rustig op de weg, er worden geen rijstroken afgesloten, dat bewaren we voor een volgende keer", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Vorige week noemde de ANWB de verkeerssituatie rond de ringweg Noord 'een zooitje'. Op de A10 en A8 stonden toen lange files in beide richtingen door de werkzaamheden bij de Coentunnel.

Planning onbekend

Wanneer de werkzaamheden opnieuw worden ingepland, is nog onbekend. "Vorige week hebben we op zondag ook een deel van het werk niet kunnen doen vanwege het weer, tijdens het skeeleren", vertelt de woordvoerder. "Er werd toen ook materiaal gebruikt, wat deels op waterbasis is, en dat spoelt dan weg."

Het gaat bij het vernieuwen van het afvalt om twee soorten werkzaamheden; 'het op sommige plekken vernieuwen van het gehele asfalt en op andere plekken alleen een nieuwe laag om de levenduur te verlengen'.