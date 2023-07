Jongerenwerk te versnipperd: "Marktwerking die we zelf hebben toegelaten"

Het jongerenwerk in de stad is te versnipperd geraakt. De organisaties werken niet goed samen en moeten concurreren voor geld. Het zorgt voor een hoger verloop in de sector, die juist stabiele werknemers nodig heeft. Een investering van 7,5 miljoen euro vanuit het college moet het tij keren.

Het gaat niet goed met een grote groep jongeren in de stad. Steeds vaker ervaren ze mentale problemen. Vrees is dat als er niet goed genoeg wordt gesignaleerd en ingegrepen, deze jongeren uiteindelijk in echt problematische situaties terechtkomen. Zo loopt 6,5 procent van alle jongeren in de stad het risico betrokken te raken in de zware drugscriminaliteit. Ronselaars zijn actief in kwetsbare stadsdelen, en snel geld lonkt. Dat moet voorkomen worden, vindt ook wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk). Daarom wordt er de komende bestuursperiode 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in jongerenwerk, waar al jaarlijks rond de 22 miljoen euro aan besteed wordt. Onoverzichtelijk Maar de organisatie daarvan is niet goed. Er zijn op dit moment rond de 25 organisaties actief in de stad, waardoor het voor jongeren onoverzichtelijk kan zijn waar je nou precies kan aankloppen voor hulp. Daarnaast lukt het de vele organisaties niet om effectief samen te werken en kennis over te brengen. En dat heeft grote gevolgen, ziet ook jongerenwerker Randell Thorpe, die zelf actief is als credible messenger bij ADAMAS. "Organisaties die niet meer kunnen uitbetalen of moeten bezuinigen op bepaalde activiteiten voor jongeren. Dan merk je dat mensen sneller weggaan uit de sector om toch wat meer te verdienen en voor henzelf te kiezen."

Quote "De afgelopen jaren hebben laten zien dat de organisatie niet gewerkt heeft" wethouder Sofyan Mbarki

De gemeente heeft daar zelf ook een aandeel in gehad, erkent wethouder Sofyan Mbarki. "Het is een vorm van marktwerking die we hebben toegelaten in dit domein, wat niet goed is. We zullen weer terug moeten naar dat het een publieke voorziening is, net zoals het onderwijs. Bij een publieke voorziening horen goede mensen. De manier van organiseren moet anders omdat de afgelopen jaren hebben laten zien dat het niet gewerkt heeft." De investering moet meer sturing geven aan de organisaties en samenwerking aanmoedigen. Zo zijn er plannen voor een 'Amsterdamse Jongerenwerk Academie'. Dit is niet een school, maar in beginsel een ontmoetingsplek voor alle verschillende organisaties. Het streven is kennis delen en een goede basis vormen voor samenwerken. Daarnaast moet er een stedelijk team van jongerenwerkers komen voor heftige casussen, die ook ingezet kan worden tijdens acute opstootjes. Beroepsregister "Uiteindelijk is het ook een manier om te laten zien jongerenwerk niet zomaar een vak is. Er zijn competenties die we vragen en het is niet zo dat iedereen kan zeggen 'ik ben jongerenwerker'. Net zoals je niet zomaar kan zeggen dat je leraar of wijkagent bent", aldus Mbarki. Maar volgens Thorpe, zelf jongerenwerker, is er meer nodig dan alleen een smak geld. Als er daadwerkelijk goede sturing en samenwerking komt, is het het waard. Daarnaast moet er meer geluisterd worden naar wat de jongeren vinden en zeggen nodig te hebben, vindt Thorpe. Triggers en trauma's En natuurlijk ook de werknemers zelf: "Het is een sector waarin we heel veel te maken krijgen met burn-outs. Mensen die het werk niet meer aankunnen omdat ze misschien eigen triggers en trauma's hebben. Laten we daar ook naar kijken, naar hoe het personeel zich ook beter in zijn vel kan voelen." Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het streven is om volgend jaar van start te gaan.