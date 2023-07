Zwaargewond slachtoffer attractie Zwarte Cross is 47-jarige Amsterdammer

Een 47-jarige Amsterdammer is gistermiddag zwaargewond geraakt na een val bij een stuntattractie op het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Hij viel van 'hoogte' naar beneden en ligt in het ziekenhuis.

Politie Gelderland laat op Twitter weten dit weekend geen update te kunnen geven over de toedracht van het ongeval. "Ook over de medische toestand van het slachtoffer doen we geen verdere mededelingen", schrijft de politie.

Rond 15.00 uur viel de man bij de attractie 'Do Your Own Stunt', meldde Omroep Gelderland. Bij dit onderdeel wordt een persoon gezekerd in een tuig en maakt vervolgens een vrije val vanaf een hoog platform, schrijft de regionale omroep. Wat er precies is misgegaan wordt onderzocht. De betreffende attractie zal niet meer worden gebruikt op het festival.