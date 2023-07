Alle slagbomen Weesperknip weggehaald, bijna alles weer open voor verkeer

Vanmorgen vroeg is de gemeente begonnen met het afbreken van de Weesperknip. De Anne Frankstraat en de Kattenburgergracht zijn al open voor verkeer. De gemeente laat aan AT5 weten dat de Weesperstraat en Hoogte Kadijk naar verwachting tussen 15.30 en 16.00 uur weer opengaan. Wel is de Weesperstraat tot later vanavond nog in één richting dicht.

Daarmee komt vandaag officieel een einde aan de veelbesproken knip. De gemeente wil met de verkeersproef onderzoeken wat de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid van de stad.

Het experiment, dat zes weken duurde, riep vanaf het eerste moment veel weerstand op. De Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht waren vanaf 12 juni dagelijks van 06.00 tot en met 23.00 uur afgesloten van auto-en vrachtverkeer. De knip veroorzaakte vanaf dag een flinke files in de stad.

Veel weerstand

Door de afsluiting moest veel verkeer via de Kattenburgerstraat rijden. Bewoners van Kattenburg waren al snel helemaal klaar met de verkeersdrukte en organiseerden een lawaaidemo. De demonstranten vonden dat de verkeersoverlast in de stad met de knip niet werd opgelost, maar juist verplaatst werd naar hun wijk.

Ook was er veel discussie over wie wel of niet door de slagbomen mochten rijden. In de eerste week van de knip bleek dat toeristenbussen een ontheffing hadden om langs de slagbomen te mogen, terwijl aanvullend openbaar vervoor (AOV) voor ouderen en mensen met een beperking dat juist niet hadden. Ook bussen die kinderen naar hun schoolreisjes bracht mochten niet door de slagbomen. De wethouder besloot kort daarop dat ouderenvervoer ook door de slagbomen mocht.

Spoeddebatten

Deze gebeurtenissen aan het begin van de knip motiveerde de VVD om een spoeddebat aan te vragen. VVD-raadslid Daan Wijnants liet weten dat de knip 'te ingrijpend is om door te laten gaan'. Het debat werd geschorst nadat AT5 berichtte dat er meerdere incidenten waren geweest met ambulances die niet altijd door gelaten werden bij de slagbomen. Ook bij de brandweer waren er meerdere incidenten met wagens die niet door de slagbomen konden of mochten.

Wethouder Van der Horst liet weten dat zij de raad niet volledig had kunnen informeren op basis van de informatie die zij had. Vervolgens beloofde zij aan de raad dat er dagelijks updates gestuurd zullen worden over de incidenten. Nadat er weer berichten kwamen over hulpdiensten die vast kwamen te zitten door het drukke verkeer, kwam er nog een spoeddebat. Vorige week werd er voor de derde keer een spoeddebat aangevraagd, waarbij de oppositie de laatste poging waagde om de proef vroegtijdig te stoppen.

Doel proef

De wethouder hield voet bij stuk en de proef heeft de zes weken overleefd. De noodzaak van de knip was hoog volgens Van der Horst. Zij liet weten dat er 1500 auto's per uur door de Weesperstraat rijden en als er niets gedaan wordt, dat het een kwestie van tijd is dat de stad helemaal vastloopt. De resultaten van de proef moeten inzicht bieden in de effecten van het afsluiten van een straat. Komend najaar is de evaluatie.