Drie mannen veroordeeld tot 25 jaar cel voor liquidatie Shaquille Goedhart in Zuidoost

De rechtbank veroordeelt Badr K. (33), Revelino V. (31) en Marc G. (29) tot 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart. De 24-jarige Amsterdammer werd in mei 2019 in de straat Hoptille in Zuidoost doodgeschoten. Volgens de rechtbank is er volop bewijs dat de drie verdachten de moord ‘doelbewust en planmatig’ hadden voorbereid en uitgevoerd.

De 24-jarige Goedhart werd op 2 mei 2019 doodgeschoten nadat hij uit zijn auto stapte. Twee schutters namen hem onder vuur en raakte hem in zijn hoofd en hals. Het Openbaar Ministerie eiste half juni 25 jaar cel voor de verdachten van de liquidatie. Het OM gaat ervan uit dat Goedhart door de 31-jarige verdachte naar Zuidoost zou zijn gelokt.

Gelokt

Vrienden van Goedhart verklaarden de bewuste avond met hem op pad te zijn geweest. Goedhart vertelde hen dat hij een afspraak had met iemand. Ze reden met de auto naar de Foppingadreef in Zuidoost. 'Hé, daar zijn ze', zou Goedhart gezegd hebben. Toen hij uitstapte en in de richting van de mannen liep, werden direct drie schoten gelost. Getuigen zagen twee mannen vluchten. Goedhart werd op straat gereanimeerd, maar tevergeefs. Hij overleed ter plekke.

Bloedspoor

Dat het OM zeker was dat de drie mannen iets te maken hebben met de zaak, komt door een bloedspoor in een auto waarin Badr K. en Revelino V. werden gespot. Een ooggetuige zag het duo na de schietpartij in de richting van een garage rennen en vervolgens met de auto wegrijden. Die auto werd door de politie een week later in beslag genomen. Deze was grondig schoongemaakt, maar de politie trof op de achterbank een bloedspoor aan met daarin het dna van Goedhart.

Een van de schutters zou in aanraking zijn gekomen met het bloed van Goedhart toen hij het lichaam verplaatste en zijn spullen doorzocht. Het dna van de 33-jarige verdachte werd gevonden op een handgreep. Het tweetal werd in de weken daarna worden aangehouden.

Smokkelbriefjes

Ook het gedrag van de verdachten na de schietpartij was volgens het OM belastend. Zo zou Badr K. vanuit de gevangenis 'smokkelbriefjes' naar Marc G. hebben gestuurd waarin stond dat hij de auto in brand moest steken. Maar de 29-jarige had de auto verkocht en vluchtte een paar dagen na de schietpartij via Frankrijk, Guadeloupe (een Frans eiland) en Frans Guyana naar Suriname. In november van 2019 werd hij uit het land gezet, in Nederland werd hij vervolgens aangehouden.