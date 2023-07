Ruben en Hidde (13) vissen revolver uit water bij Transvaalkade: "Politie zei dat 'ie geladen was"

Hidde was al vaker gaan magneetvissen, voor zijn vriendje Ruben was het zondag de eerste keer. Maar voor allebei de 13-jarige jongens werd het een middag die ze niet snel zullen vergeten. De twee visten namelijk een revolver uit de Ringvaart.

"Toen we erheen liepen zei ik nog tegen Hidde: stel je voor dat we een pistool vinden. Hij zei toen: dat gebeurt echt nooit", vertelt Ruben aan AT5. De vrienden begonnen te vissen bij een bruggetje bij de Transvaalkade. Toen dat weinig opleverde, liepen ze naar de andere kant van de brug. "Ik voelde op een gegeven moment dat ik beet had. Toen ik het touw uit het water haalde, riep Hidde ineens: dat is een wapen!"

Meerdere kogels

De twee besloten meteen 112 te bellen. In de tussentijd bleef Ruben het touw vasthouden, waardoor het wapen boven het water bungelde. "We wilden niet dat 'ie weer in het water zou vallen, maar we wilden 'm ook niet naar ons toetrekken omdat je niet weet wat er dan gebeurt. Het duurde uiteindelijk een kwartier voordat de politie er was, dus dat werd best zwaar. Maar gelukkig hield ik het vol."