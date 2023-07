Bewoners Zuidoost nemen Brasapark gedeeltelijk in beheer

"Het is fantastisch dat deze ontzettend gemotiveerde groep vrijwilligers nu zelf een deel van het park gaat beheren", laat verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst weten. Zij noemt het park een voorbeeld voor de rest van de stad. "Zo kunnen we mensen in verbinding brengen met elkaar, met de buurt en met de natuur."

Het Brasapark, dat is gebouwd op het dak van de Gaasperdammertunnel, is sinds vorig jaar maart officieel geopend. Bij het maken van de plannen hoe het park er uit moest gaan zien, werd overlegd met omwonenden hoe het allemaal vorm moest krijgen. Daarbij werd ook besloten dat een aantal bewoners een gedeelte van het park in beheer nemen.

Zeiscursus

Voor de stad is het de eerste keer dat zo'n groot gedeelte in beheer wordt genomen door buurtbewoners. De coöperatie met de naam Kring Brasa gaat de tuinen van het park onderhouden. Daarnaast moeten zij ook omliggende parkdelen gaan onderhouden, zoals de kersenboomgaard. De coöperatie krijgt voor het beheer 10.000 euro per jaar en moeten zich houden aan het kwaliteitsniveau wat de gemeente heeft gesteld.

Vandaag kregen de Parkmakers een zogenoemde zeiscursus, waarin ze leren hoe ze het gedeelte van het park moeten beheren. "Voor zo’n tuin is het belangrijk om een zeis te gebruiken. Door zo te maaien blijft de grond vruchtbaar", vertelt Purcell Jordan, een van de leden van Kring Brasa.

Hij heeft eerder al een voedselbos geplant en wil graag zijn kennis delen en doet dat met zijn compagnon Annet van Hoorn. "Er hoeft echt geen voedseltekort te zijn, er is alleen een kennistekort. Er kan echt overal voedsel groeien. Die kennis wil ik hier graag met anderen delen, want hier is echt een sterke community."

Groene vlakte

Sinds de opening van het stadspark met een gek formaat, het is namelijk 3 kilometer in de lengte en maar 65 meter in de breedte, was het een lange tijd vooral een groene vlakte. Vorige maand opende het stadsdeel een speeltuin zonder beperkingen, die ook geschikt is voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast moeten er nog twee urban sports-zones en kunstwerken in het park komen.