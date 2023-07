21-jarige Amsterdammer opgepakt voor grootschalige cybercriminaliteit

Een 21-jarige man uit Amsterdam is opgepakt op verdenking van grootschalige cybercriminaliteit, dat schrijft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. Het OM verdenkt de man van jarenlange oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen. Hij zou vermoedelijk meer dan vier ton hebben verdiend aan zijn criminele inspanningen.

De politie is de man in september 2022 op het spoor gekomen na informatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. Nadat die informatie werd onderzocht ontstond het vermoeden dat de 21-jarige man zich schuldig had gemaakt aan oplichting op internationaal niveau en witwassen.

Op zijn inbeslaggenomen telefoons vond de politie vervolgens tientallen nep websites, ook wel phishing-panels genoemd, van Nederlandse én buitenlandse banken zoals Spanje, Ierland en Duitsland. Op dit soort websites kunnen beheerders van die sites inloggegevens opvangen en gebruiken om in te loggen in de bankomgeving van slachtoffers.

sms-bommen en phishing-mails

Ook trof de politie lijsten aan met minstens 1,5 miljoen telefoonnummers of mailadressen van potentiële slachtoffers. De verdachte zou deze gegevens onder meer hebben gebruikt om sms-bommen en phishing-mails te versturen. Het OM denkt dat hij hiermee in binnen- en buitenland vele slachtoffers heeft bestolen.

Het onderzoek naar de vermeende criminele activiteiten van de Amsterdammer gaat verder. De rechtbank heeft vorige week de voorlopige hechtenis van de man met 90 dagen verlengd.