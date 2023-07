160 theorie-examens in Amsterdam afgezegd door computerstoring bij het CBR

Door een landelijke ICT-storing bij het CBR hebben vandaag 160 kandidaten in Amsterdam niet het theorie-examen kunnen afleggen. Volgens een woordvoerder is de storing ontstaan door een fout in een database. "We zijn nog druk bezig om het probleem op te lossen."

"Het systeem deed het even weer en toen lag het er weer uit, dat ging de hele tijd zo door," vertelt een tipgever aan AT5 die tot een van de gelukkigen behoort die na lang wachten wél zijn theorie-examen heeft kunnen maken. "Maar veel mensen zijn weggestuurd", vervolgt hij.

Volgens de woordvoerder hebben in Amsterdam 160 van de 400 kandidaten het examen niet kunnen afleggen. Zij kunnen zonder extra kosten een nieuwe afspraak maken. "Wij weten bij wie vandaag het examen niet is doorgegaan en wij plannen met voorrang een nieuwe datum in met deze mensen."

De computerstoring is vandaag rond 10:00 uur ontdekt en is een paar uur later om 19:30 opgelost. Volgens de woordvoerder gaan de examens morgen door zoals gepland.