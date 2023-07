Verdwenen 'vingertje' van Nel de Jager keert na twee jaar weer terug in Haarlemmerstraat

In 2021 werd het kunstwerk geplaatst op de sluis die de Haarlemmerstraat met de Haarlemmerdijk verbindt. Voor het vingertje is niet zo maar gekozen. De Jager, die in 2019 overleed, vertelde in Het Parool vlak voor haar overlijden dat ze wel een bronzen vingertje dat uitsteekt op de sluis wilde. "Waar iedereen lekker over struikelt."

Verdwenen

Maar de uitgestoken vinger verdween al weer snel weer. Na een maand of twee werd het volledige bronzen kunstwerk gestolen. Tot grote schrik van de huidige winkelstraatmanager. "Mijn grootste angst werd waarheid", vertelde Sheila Prommenschenkel toen. Het probleem was dat het kunstwerk eigenlijk helemaal niet goed vast was gemaakt en zo makkelijk mee kon worden genomen.

Na de diefstal werd er een crowdfundingsactie opgezet om een nieuw kunstwerk te kunnen plaatsen. Eenzelfde vingertje voor De Jager, maar dan wel steviger in de grond. Zaterdag keert het beeldje weer terug, het wordt om 11.00 uur onthuld.

