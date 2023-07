OM stuurt klimaatactivisten Schiphol waarschuwingsbrief, maar drie 'waren er helemaal niet'

Van de 176 klimaatactivisten die door het Openbaar Ministerie zijn gewaarschuwd, na de protestactie op Schiphol, zeggen er drie helemaal niet in de buurt van het vliegveld te zijn geweest. Het OM laat die uitspraken nu 'uitgebreid' onderzoeken, maar geeft aan dat als het klopt het 'betreurenswaardig' is.

Deze maand besloot het OM om de 176 activisten die waren geïdentificeerd bij het grootschalige Schiphol-protest een brief te sturen waarin zij worden gewaarschuwd. In de brief stond dat het OM niet tot strafvervolging zou overgaan, maar dat wat ze hebben gedaan wel strafbaar is. De reden hiervoor was dat justitie zich kon voorstellen dat de demonstranten niet wisten welke risico's het met zich meebracht. Daarnaast stond er in dat zij bij een volgende strafrechtelijke overtreding tijdens een demonstratie geen waarschuwing meer krijgen.

Wel of niet aanwezig?

Maar nu blijkt, volgens de mensen die zeggen onterecht een brief te hebben ontvangen, dat er drie helemaal niet op Schiphol waren. "Ik was 5 november 2022 niet bij een demonstratie op Schiphol, maar bij een binnenspeeltuin en een bruiloft elders", twittert bestuurskundige en publicist Kirsten Verdel, een van de gedupeerden.

Het OM reageert op de situatie dat de brieven zijn verstuurd op basis van de gegevens die door de Koninklijke Marechaussee zijn aangeleverd. "Van deze gegevens is het OM uitgegaan." De marechaussee heeft nu de opdracht gekregen om het voorval goed te onderzoeken. "Als er mensen inderdaad niet aanwezig waren, dan is dat betreurenswaardig en zullen er excuses volgen. Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd."

Privéjets

Op 5 november vorig jaar klommen honderden klimaatactivisten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion over een hek op Schiphol bij het platform waar onder andere de privéjets geparkeerd stonden. De activisten eisten een verbod op privévluchten, die volgens hen het vervuilendst zijn. "We maken ons zorgen over de toename van het gebruik van privéjets. We vinden dat dat intensieve gebruik moet stoppen", liet organisator Dewi Zloch toentertijd weten.

Uiteindelijk grepen de politie en de marechaussee in om alle demonstranten van het terrein te halen. Daar waren ze tot in de avond mee bezig, aangezien enkelen zich hadden vastgeketend aan de jets. Er werden ongeveer vierhonderd aanhoudingen verricht. Vijf verdachten die zich hadden vastgeketend moeten zich verantwoorden bij de politierechter, waaronder een 52-jarige Amsterdammer.