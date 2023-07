Bezorger mishandeld en beroofd van elektrische fiets in Zuidoost

Een bezorger is gistermiddag geschopt, geslagen en beroofd van zijn elektrische huurfiets. De man stapte om 17.50 uur van zijn fiets op het Schovenhorstpad in Zuidoost en ging op een bankje zitten om te kijken of hij nog nieuwe bestellingen had. Als er twee jongens op hem afkomen, probeert hij nog weg te komen. Maar hij krijgt klappen en ze nemen de door hem gehuurde elektrische fiets mee.