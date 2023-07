Buurtbewoners van de Haarlemmerdijk vinden het maar levensgevaarlijk, dat oversteken in hun straat. Buurtbewoonster Marjan van Hooff heeft daarom het heft in eigen handen genomen: ze heeft zelf verkeersborden gemaakt. "Ik probeer mensen levend aan de overkant te krijgen.''

'Levensmoe? Oversteken tussen 09:00 en 10:00', staat er op de bordjes naast het zebrapad. Daarboven hangt een klok, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe laat het is. Buurtbewoonster Marjan bedacht deze stunt als reactie op fietsers die de zebrapaden negeren. "Soms stoppen ze, soms stoppen ze niet", zegt ze. "Het is levensgevaarlijk."

"Het is gewoon link. Sommige mensen houden wel rekening met je, maar vooral de fat bikes zijn gevaarlijk", zegt een voorbijganger. Op dit moment is het niet zo druk door de vakantieperiode, maar volgens een andere voorbijganger is het normaal gesproken haast onmogelijk om naar de overkant te lopen.