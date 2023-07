Amsterdams onderwaterleven nog steeds ondermaats: "Waterplanten groeien niet"

Amsterdam is een waterstad. Er is menige plek waar we een duik kunnen nemen. Maar de kwaliteit van het water is niet altijd voldoende. Om een goed beeld te krijgen van de actuele stand van zaken controleert het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht regelmatig op verschillende plekken het water in de stad.

De monsters worden uiteindelijk gecontroleerd in het laboratorium van Waterproef, in Edam. "En dat is zo belangrijk", legt de watersysteembeheerder uit. "Zodat we overal weten hoe het is." En die informatie is ook weer heel bruikbaar voor de Amsterdammer. Niet alleen het leven onder water, ook de kwaliteit voor de zwemmers wordt namelijk gemeten, bijvoorbeeld bij het Marineterrein. "Om de mensen hier te informeren, maar ook om gewoon zelf te weten hoe de zwemwaterkwaliteit is op de relevante plekken."

Daarom worden maandelijks monsters genomen op allerlei verschillende plekken in de stad. Om te kunnen aantonen hoe de actuele situatie is en welke ingrepen er nodig zijn om het onderwaterleven een handje te helpen. "En dat is aan de politiek om dat uiteindelijk te regelen", aldus Ouboter. "Maar aan de monitoring zie je hoe het is en wat je voorstelt aan de politiek."

Hoewel de zwemkwaliteit van het buitenwater is verbeterd, is de ecologische waterkwaliteit ondermaats. Een zorg voor watersysteembeheerder van het waterschap Maarten Ouboter. "Dat zie je aan de gebruiksdruk en aan het feit dat de waterplanten eigenlijk niet kunnen groeien, waar ze zouden moeten groeien", geeft hij aan. "Dat tij moet gekeerd. We moeten op plekken water en het leven in het water de ruimte geven om tot ontwikkeling te komen."

Al is de controle elders gefocust op hele andere zaken. "Op die andere plek bij de Magere Brug kijken we veel meer 'hoe functioneert het systeem met het leven, plant, dier en vis", aldus Oubouter. "Ook meten we het doorzicht. Dat is de indringing van licht in het water. Dat gaat met een witte schijf die zakt. Als die uit beeld verdwijnt, die diepte noemen we het doorzicht. Dat kun je in het lab niet bepalen. Dat moet je hier doen."

Jarenlang meten

In het lab wordt er dus gekeken naar de details, die met het blote oog absoluut niet te zien zijn. "Van het zwemwaterpunt van het marineterrein, daar kijken we naar de poepbacterie als representant van 'zitten er ziektekiemen in het water'," legt Maarten Ouboter uit. "Daar kijken we ook naar blauwalg, omdat het relevant is voor de zwemmers."



Het is elke keer een momentopname op zich, maar in een groter geheel. "We meten eigenlijk op zoveel plekken en al zoveel jaren lang", vertelt de watersysteembeheerder. "Zo'n meting staat niet op zich, maar die plaats je in de context van de andere metingen en de lange tijd. Dan hebben we een beoordeling van hoe gaat het hier. En zo vullen we eigenlijk het dagelijks waterbeheer in."