Kan Ajax miljoenen overmaken aan Russische oligarch voor nieuwe aankoop? "Ik zou even verder zoeken"

In dit geval richten de schijnwerpers zich op clubeigenaar Sergey Galitsky, volgens Amerikaans zakenblad Forbes goed voor heel veel miljarden die hij verdiende met zijn eigen supermarktketen en in de cosmetische retailindustrie. Vijf jaar geleden verkocht hij zijn aandelen aan een Russische staatsbank. Het zou goed kunnen dat hij tegen Poetins oorlog is, maar dat de twee elkaar kennen en in het verleden goede zaken met elkaar hebben gedaan, dat lijdt geen twijfel. Maar Galitsky zelf staat niet op de EU-sanctielijst, dus ook hier geen beletsel. Wel probeert hij al een tijdje zijn eigen superjacht buiten Westerse wateren te houden.

"De sancties richten zich op hele specifieke personen en op hele specifieke sectoren van de Russische economie", zegt sanctierecht-advocaat Thom Dieben. "En de voetbalindustrie is niet zo'n sector waar de sancties zich op richten, op dit moment in Europa." Dus wat dat betreft kan het, maar dan ben je er nog niet. De vraagprijs is naar verluidt 15 miljoen euro, maar de transfersom kan waarschijnlijk niet direct overgemaakt worden naar een Russische bank en ook moet gekeken worden naar welke personen precies betrokken zijn bij de deal.

Feyenoord en PSV verlosten eerder wel respectievelijk Sebastian Szymanski en Guus Til van hun Russische werkgever, maar dat was in de periode na de inval in Oekraïne waarin ook de FIFA alles in het werk stelde om buitenlandse spelers in de Russische competitie te laten vertrekken. Het Italiaanse Sassuolo weigerde onlangs nog zaken te doen met Spartak Moskou.



"Ik zou het niet goed vinden natuurlijk, met de omstandigheden die er nu spelen. Ga nog maar even ergens anders zoeken", zegt een Ajax-fan op de Albert Cuyp over de mogelijk ophanden zijnde transfer.

'Niet straffen voor z'n land'

Spertsyan zelf is overigens geboren Rus, maar komt uit voor het Armeense nationale elftal. "Ik denk dat je zo'n jongen niet echt kan straffen voor zijn land of voor zijn eigenaar", zegt een andere Amsterdamse. "Er is natuurlijk veel negatiefs over te zeggen, maar dat geldt ook voor heel veel andere spelers die bij Ajax hebben rondgelopen."



Ajax zelf, nog altijd een beursgenoteerd bedrijf, wil niks zeggen over hoe het aankijkt tegen zakendoen in het Rusland van Vladimir Poetin.