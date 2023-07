Duizenden Ethiopiërs komen bij elkaar op Sportpark Drieburg: "Het is klein-Ethiopië in Amsterdam"

Vanaf vandaag is sportpark Drieburg in Oost het decor van het Ethiopisch cultuur- en sportfestival. Elk jaar is het festival in een stad in Europa: dit jaar is Amsterdam aan de beurt. De organisatie verwacht 10.000 bezoekers vanuit heel Europa.

Het Ethiopisch cultuur- en sportfestival wordt georganiseerd om de Ethiopische cultuur te promoten en een positieve omgeving op te bouwen binnen Ethiopisch-Europese gemeenschappen in Europa. "Het leukste is dat er allemaal mensen bij elkaar komen vanuit heel Europa", vertelt Nahome Negash die typische Ethiopische koffie verkoopt. "We vieren de cultuur, het voetbal en het voelt echt als thuis", aldus cateraar Fasiga Brihanu.

Finale

Maar uiteindelijk draait het om één ding en dat is het voetbaltoernooi. Er doen in totaal 39 teams mee uit vijftien verschillende landen. "Ja, het is echt te gek. Het is gewoon klein-Ethiopië in Amsterdam", vertelt Girma Segaar, de aanvoerder van Ethio-Holland. Girma voelt als Amsterdammer behoorlijke druk om het toernooi dat dit jaar te winnen. "Dit is natuurlijke onze stad", vertelt hij lachend.

Niets aan het toeval overlaten

De mannen van Ethio-Holland laten niets aan toeval over. "We zitten samen in een hotel en daar hebben we ook wedstrijdbesprekingen", vertelt Elias Clement, aanvoerder van Ethio-Holland. Of de mannen van Ethio-Holland gaan winnen zal zaterdag duidelijk moeten worden dan is de finale van het voetbaltoernooi. Het festival duurt tot zondagavond.