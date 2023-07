Overvaller supermarkt in Noord vlucht op gele fiets

Twee gewapende mannen hebben vanmorgen een supermarkt op het Bezaanjachtplein in Noord overvallen. Dit gebeurde rond 7.30 uur. De overvallers gingen er daarna op de fiets vandoor. Een van de verdachten zat op een gele fiets, de ander op een zwarte.

De winkel was nog niet open tijdens de overval, de ruiten van de toegangsdeuren zijn zwaar beschadigd. Een ruit lag helemaal uit de sponning. De overvallers zouden putdeksels hebben gebruikt om de deur in te beuken.

Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt, het lijkt erop dat er geen winkelmedewerkers gewond zijn geraakt. De politie roept getuigen op zich te melden.