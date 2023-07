WK-wedstrijd om drie uur 's nachts? Geen probleem: "Dan maar wat later op m'n werk"

Met fluisterende stemmen en de tv op bescheiden volume – want: slapende huisgenoten – zien Sam en haar vrienden de Oranjevrouwen vannacht gelijkspelen tegen de VS. De wedstrijd in Nieuw-Zeeland eindigt in 1-1.

Natuurlijk zijn ze alle vier in het oranje. Er is thee, chips met truffelsmaak en vooruit: Maartje trekt een blik pils open. Op de bank bij Sam in de Pijp wordt de groepswedstrijd van het Nederlandse vrouwenteam gevolgd zoals elke andere WK-wedstrijd – ook al is het drie uur in de ochtend. "En ik moet morgen om 10 uur op mijn werk zijn", zegt Sam. "Eerst was het 9 uur, maar ik heb verteld dat dat hem niet ging worden."

Met zijn vieren volgen Sam, Dunja, Maartje en Jip het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland op de voet. Dat beperkt zich niet alleen tot de wedstrijden van Oranje. "Ik ben ook fan van Noorwegen", vertelt Maartje. De anderen beperken zich hoofdzakelijk tot de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Het moge duidelijk zijn: de Oranjekoorts heerst flink bij Sam en haar vrienden. Dat er verder volgens hen nog maar weinig vlagvertoon te zien is op straat, valt ze een beetje tegen. Dunja: "Mijn moeder heeft er eentje gezien, zei ze." Zelf hebben ze de vlag wél uit, en ook de woonkamer is voorzien van de nodige Oranje-parafernalia.

Na dik een kwartier spelen schiet Roord het Nederlands elftal op voorsprong en voor het eerst in twaalf jaar staan de Amerikanen op achterstand in een WK-wedstrijd. Even worden de slapende huisgenoten vergeten. In de tweede helft maakt aanvoerder Haron gelijk voor de Amerikanen. Eindstand: 1-1. Op de bank overheerst trots. "Ze kunnen dit", zegt Sam. Maartje: "Ik heb er alle vertrouwen in."

Aanstaande dinsdag is de derde wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, tegen Vietnam.