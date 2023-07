Eerste 'regenbooghuis' van de stad moet veilige plek zijn voor lhbtiq+’ers

Stichting Regenbooghuis opent het eerste 'regenbooghuis' van de stad. De plek komt aan de Potgierstraat in Oud-West en ltbtiq+’ers kunnen elkaar er vanaf volgend jaar ontmoeten. De plek moet een veilige omgeving zijn voor met name transpersonen, lhbtiq+’ers van kleur of met een beperking.

Nassiri Belaraj van de realisatiegroep heeft jarenlang gestreden voor een dergelijke plek, en is ontzettend opgelucht nu het er eindelijk komt. "Het heeft een lange tijd geduurd en we hebben behoorlijk wat hobbels moeten nemen, maar we zijn ontzettend blij met het resultaat", zegt hij.

In het pand komt een huiskamer, keuken en kantoorruimtes voor organisaties die geen eigen kantoor hebben. Ook komt er een podium voor optredens.

"Toen ik de locatie aan de Potgierstraat zag, was ik meteen verkocht. Dit is echt een plek waar mensen uit de gemeenschap zich veilig kunnen voelen en de verbinding op kunnen zoeken. Lang niet iedereen voelt zich veilig op straat, en eenzaamheid ligt voor sommige mensen op de loer. Hier komen ze met elkaar in verbinding. De doelgroep wilde graag een grote keuken, dus die komt er. Eten verbindt."

De stichting werkt ook samen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de GGD. "We kijken of hier bijvoorbeeld ook een spreekuur kan komen voor mensen die zich niet op soa's durven te laten testen op de reguliere plekken. Ook willen we kijken of we een spreekuur kunnen houden met een advocaat."

Trots

Touria Meliani, wethouder Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, benadrukt dat de wens voor een herkenbare ontmoetingsplek al lang leeft in de lhbtiq+-gemeenschap: "Ik ben blij en trots om het emancipatieproces van de lhbtiq+-gemeenschap op deze manier te mogen ondersteunen.”

Het pand kan open dankzij 200.000 euro subsidie van de gemeente. Het huis wordt nu verbouwd en wordt naar verwachting volgend jaar rond de Pride geopend.