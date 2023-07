Prostituees, autoraces en dealende criminelen naast sportclubs Kadoelen: "Ik ben laaiend"

Leden van sportclubs aan het Vikingpad in Noord maken zich zorgen over de veiligheid rond het sportpark. Al jaren vragen de voorzitters van de clubs aandacht voor de situatie, maar na een fatale schietpartij vorige week is de maat vol: "Ik ben laaiend, we zijn de tijd voorbij van pappen en nathouden. Er moet nu gewoon iets gebeuren", stelt de voorzitter van SV Kadoelen.

"Wat je met name ziet en hoort is dat mensen zich niet veilig voelen, dat als het donker is mensen hun kinderen niet alleen naar de club laten fietsen", vertelt Tjibbe Dijk van hockeyclub AMHC FIT.



Natasja van Dijk is voorzitter van SV Kadoelen en vult aan: "Toen ik hier een keer op zaterdagochtend heel vroeg aan kwam rijden, zag ik dat hier prostituees bezig waren. Ook worden hier regelmatig autoraces gehouden, wordt er lachgas gebruikt en wordt er openlijk gedeald."

Brandbrief en petitie

Naar aanleiding van de fatale schietpartij vorige week schreven de sportverenigingen een brandbrief aan burgemeester Halsema. Daarnaast startten zij een petitie, die inmiddels bijna 1.400 keer is ondertekend. In de brief staat dat het sportpark 'een broedplaats voor criminele activiteiten op verschillende niveau's' blijkt te zijn. "Het afgelegen karakter van de parkeerplaats en het gebrek aan adequaat toezicht dragen bij aan deze verontrustende situatie".