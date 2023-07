Heldenspeld voor grondleggers van culturele vrijplaats Ruigoord

In 1973 ontdekte Hans Plomp het dorpje Ruigoord, dat zou worden gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van de Amsterdamse haven. Met medewerking van de pastoor van de Ruigoordse Geertruidakerk kraakten Plomp en Gerben Hellinga met medestanders de huizen die

waren achtergelaten door de oorspronkelijke bewoners.

"Door de inzet van Plomp en Hellinga veranderde Ruigoord van een verlaten dorp in een bruisende creatieve gemeenschap en cultureel bolwerk", aldus de gemeente. "Plomp blies de kerk van Ruigoord nieuw leven in met lezingen, muziekoptredens en andere culturele activiteiten. Ook haalde hij in de loop der jaren inheemse gemeenschappen naar Ruigoord. Gerben Hellinga organiseerde als toneelschrijver en theatermaker talloze culturele evenementen en voorstellingen op Ruigoord."

Feesten en evenementen

Een van de drijvende krachten achter het Amsterdamse Ballon Gezelschap en de feesten en evenementen op Ruigoord is Rudolph Stokvis. Hij organiseerde in 1975 bij het 700-jarig bestaan van Amsterdam het Vliegerfeest dat nu bekend is als het Ballonnenfeest in Paradiso. Later ontstond festival Landjuweel, waar kunstenaars, muzikanten, inheemse gemeenschappen en gelijkgestemde samenkomen.

Samen met Stokvis begon Margrid van der Linden de reizen met de Luchtbus, waarmee het Amsterdams Ballongezelschap maandenlang door onder meer Marokko en India reisde. Tijdens die reizen lag de nadruk op ervaringen met lokale kunstenaars. Van der Linden schreef verslagen van de reizen en de internationale contacten die werden opgedaan, maar legde ook het dagelijks leven, de evenementen en daarmee de geschiedenis van de Ruigoordgemeenschap vast.

Onlangs werd bekend dat Ruigoord nog zeker 25 jaar mag blijven. De heldenspeld van de gemeente Amsterdam wordt uitgereikt aan Amsterdammers die zich met hart en ziel voor andere mensen inzetten.