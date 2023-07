Kale & Kokkie trappen af: "Met de huidige selectie worden we geen kampioen"

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: het voetbalseizoen zit er alweer aan te komen. Bij Ajax is heel veel veranderd. Maar is het genoeg? Er is een nieuw trio trainers aangesteld, bepalende spelers zijn vertrokken en de nieuwkomers moeten zich nog bewijzen. Met onze oer-fans Kale en Kokkie kijken we alvast vooruit en vragen ons af: wat is er allemaal gebeurd deze zomer? "De komst van Maurice Steijn zou best wel eens positief kunnen uitpakken."