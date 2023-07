Van wie is toch die auto vol stoeptegels die al een maand half op straat staat?

Wie komt zijn auto volgeladen met tegels eindelijk eens ophalen, of wanneer doet de gemeente het? Buren in Slotervaart willen het weten. De wagen staat al een maand half op straat, wat volgens de buurt voor gevaarlijke situaties zorgt én het blokkeert de boel. "Mijn gehandicapte dochter moet worden opgehaald met een speciale bus, die hier nu niet kan parkeren."

Buurtbewoner Sandra heeft een gehandicapte dochter en de verwaarloosde auto staat pal voor haar huis. "De bus die mijn dochter regelmatig komt ophalen, kan hier nu niet meer parkeren, dus die moet overal in de buurt staan. Dat frustreert mij en mijn dochter. Dit is niet de bedoeling." Ook ergert ze zich groen en geel aan het grofvuil dat nu voor de deur ligt. "Ze komen het niet meer ophalen, doordat ze er niet goed bij kunnen door de auto."

Van het slot

Opmerkelijk is dat de auto (met meerdere lekke banden) niet op slot is. In de achterbak ligt een hele lading tegels. "Ik denk dat de lading te zwaar was en de banden het niet hielden", zegt een buur. Een voorbijganger speculeert even mee: "Het zal vast van een oplichter zijn."

Onverzekerd en APK verlopen

Gisteren heeft de gemeente 'actie' ondernomen. "Ja, ze hebben vier papiertjes op de ruit geplakt", lacht buurman Joost als een boer met kiespijn. Op de A4-tjes staat onder andere dat de auto niet is verzekerd en dat de APK is verlopen. De eigenaar kan ervoor kiezen om de auto binnen vijf werkdagen zelf te verplaatsen, of vrijwillig afstand te doen van het voertuig. Dat betekent dat de gemeente de auto ophaalt en vernietigt, en het kost vijftig euro. Laat de eigenaar niets weten, dan komt er een proces-verbaal en wordt de auto als nog vernietigd. Dat kost bijna duizend euro.

De buurt in Nieuw-West is er zo klaar mee, dat ze die vijftig euro zouden willen betalen. Een van hen: "Het is absurd dat wij dit zouden moeten doen, maar als het die auto wegkrijgt, dan doen we het."

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat het langer duurde, doordat er een heleboel juridische wegen moesten worden bewandeld. De auto stond in de eerste instantie niet zo erg in de weg dat ze hem meteen konden laten wegslepen, dus werd de eigenaar verzocht de auto te verplaatsen. Tijdens het proces werd ontdekt dat er beslag is gelegd op de auto, waardoor ook die partij moest worden benaderd. Nu wacht de gemeente op reactie van de eigenaar en degene die beslag heeft gelegd op de wagen. Die hebben daarvoor tot woensdag de tijd. Als er geen reactie komt, wordt de auto dus als nog verwijderd op kosten van de eigenaar.