Maurice Steijn wil winnaarsmentaliteit creëren bij Ajax: "Niet zaniken, niet zeuren"

Over twee weken staat de competitie van Ajax voor de deur, dat is een feit. Waar een week trainingskamp in Herzogenaurach in Duitsland voor duidelijkheid van kwaliteit van spelers zou moeten zorgen, geeft trainer Maurice Steijn aan dat Ajax nog 'geen compleet team heeft gevormd'. "We willen echt voor de beste op elke positie gaan die we op het oog hebben, dat duurt nu iets langer en dat is de realiteit, en daar hebben we mee te dealen, hoe vervelend ook", vertelt de nieuwe trainer Maurice Steijn in een uitgebreid interview.

"De tackle van Devyne tegen Anderlecht was op het randje en zat tussen geel en rood in. Daarna moet het klaar zijn. Gewoon niet reageren. Van mij mag het stevig zijn en op een gegeven moment kwamen de spelers als ploeg voor elkaar op. Dat is goed. Maar ik wil van die maniertjes en het irritante gedrag af."

Want dat Maurice Steijn geen Ajax-dna heeft is al vaker besproken, maar de Hagenees denkt alsnog zijn stempel te kunnen drukken op de ploeg. "Dat Ajax-dna heb ik niet. Wellicht kan ik daar vanuit mijn kant een stukje karakter aan toevoegen. Dat is dat je ten koste van alles wil winnen. Samen strijden, nooit uit elkaar vallen en ruimtes benutten. Dus gooi je je vol voor de bal of trek je je terug. Tijdens dit trainingskamp hameren we ook op die mentaliteit. Veel staat in het teken van winnen en verliezen".

Steijn is duidelijk over de manier waarop Ajax dit seizoen moet gaan spelen."Ik heb in mijn hoofd al wel hoe ik wil spelen: een idee van voetballen waar we met zijn allen bij Ajax voor willen staan. Dat zal altijd 4-3-3 zijn. Maar daarbij kun je je middenveld verschillend inrichten. Ik kijk nu en straks wat bij elkaar past. Het Ajax-dna in het spel heb ik ook altijd voor gestaan", vertelt hij met een glimlach.

Steijn liet tijdens het interview weten dat hij 'gehoopt had dat er tijdens de trainingskampen één of twee nieuwe Ajaxspelers konden aansluiten'. Dat blijkt alleen niet het geval. "De spelers waar we mee bezig zijn, zijn uitstekende vervangers voor de spelers die weg zijn gegaan. We zijn nog niet voor de spelers, één, twee en drie gegaan, dat duurt langer", aldus Steijn.

"Ik hoop dat de mannen die wij willen hebben, ook daadwerkelijk komen. Dan hebben we voor Nederlandse begrippen een uitstekende ploeg." Met de competitie, die om de hoek komt kijken, is de druk voor Steijn ook voelbaar. "Elke coach wil zo snel mogelijk zijn team compleet hebben, of in ieder geval kunnen bouwen aan zijn team en helaas moeten we daar nog op wachten."

Twee sterke verdedigers wil Steijn zeker nog in het team hebben, 'dat is geen geheim'. "We zijn nog steeds heel dichtbij, maar niet ver genoeg dat er een klap aan gegeven kan worden." Het is voor nu dus nog afwachten hoe de samenstelling van Ajax zal vormen.

Gecharmeerd

Naast dat Steijn dus hoopt op versterkingen ziet hij ook dat er genoeg talent rondloopt bij de Amsterdammers. "Silvano Vos doet het goed, Christian Rasmussen doet het goed, Mika Godts doet het goed. Dat zijn wel jongens die het vorig jaar ook in jong Ajax hartstikke goed gedaan hebben. Het is goed om die gasten in zo'n week ook echt aan het werk te zien."

Ajax speelt over twee weken de eerste wedstrijd tegen Heracles. Geen reden voor nervositeit voor de Ajaxtrainer. "De reden waarom ik nog niet nerveus ben, is omdat de jongens die we op het oog hebben twee uitstekende spelers zijn. We willen voor onze eerste keus gaan en nog niet voor de nummers twee en drie op het lijstje. Als wij de versterkingen binnenhalen, die we willen, dan hebben we een kampioenswaardige ploeg", zegt Maurice wederom met een glimlach.