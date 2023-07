Mysterie rond brouwerij de Engel op de Albert Cuyp: "Na twee jaar nog steeds niet open"

Al sinds 2019 is restaurant de Bazar aan de Albert Cuypstraat weg. Maar sinds die tijd is er nog steeds geen nieuwe zaak geopend. Waarom duurt het toch zo lang?

De gemeente zou twee jaar lang hebben gedaan over het verstrekken van de vergunning. In 2021 vroeg Mercan de vergunning aan, "maar ik vind het kwalijk dat de gemeente een ondernemer twee jaar laat wachten."

Volgens ondernemer Oscar Mercan, eigenaar van de nieuwe brouwerij, ligt het aan de gemeente dat het zo lang stil is. "Het is een beetje een storm in een glas water", vertelt hij als de zorg en vraag van de buurt bij hem worden neergelegd. "Ik snap dat er vragen over zijn, maar het ligt niet bij ons."

"Het is nu voor het eerst in ongeveer een jaar denk ik dat ik de deur hier open zie." Tim Kloppenburg woont om de hoek van de Albert Cuyp en als hij langs de oude kerk loopt, komt er standaard één vraag bij hem op: "Gaat dit nog open?". De horecazaak en brouwerij die in het pand zou zitten, houdt al zo'n twee jaar lang de deuren gesloten. Ook marktlieden rondom de zaak vragen zich af waarom de gasten er zo lang wegblijven. "Eerst werd er nog wel verbouwd, maar dat is inmiddels ook wel klaar volgens mij", vertelt Tim.

Inmiddels is een vergunning dit voorjaar toegekend, maar niet voor alles in de zaak. De naam zegt het al, er is een brouwerij aanwezig in het restaurant waar bier wordt gebrouwen voor de winkel en de bar. De vergunning voor het restaurant en de naastgelegen winkel zijn er, maar een brouwerij is volgens het stadsdeel niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Tot ongenoegen van de ondernemer: "We hebben de stadsdeelvoorzitter in het bijzijn van de Koninklijke Horeca Nederland en een advocaat in februari 2023 gesproken over de gang van zaken. Deze deed tijdens dat gesprek de toezegging de vergunning te verlenen." Samen met een jurist voeren de ondernemers meerdere gesprekken met het stadsdeel over hoe dit opgelost kan worden.