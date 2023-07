Haperende flessenautomaten maken blikjes inleveren ingewikkeld: "Eentje is al 100 jaar defect"

In eerste instantie wordt er kritisch naar gekeken door retailexpert Sabien Duetz. "In de politiek worden beslissingen genomen, maar over de praktische uitvoerbaarheid wordt onvoldoende nagedacht", geeft zij aan. "Ik denk dat er nog heel veel onduidelijkheid is. Mensen weten eigenlijk niet precies waar nou statiegeld op is en waar ze het moeten inleveren."

Supermarktbezoekers die al wél weten waar ze moeten zijn stuiten regelmatig op een defecte machine. "Eentje is er al 100 jaar defect bij Albert Heijn", vertelt een dame op het Gelderlandplein. "Er staan er twee, maar eentje kun je maar gebruiken." Een ander geeft op de Elandsgracht aan: "Ja, oké, maar het is een nieuw project dus het zal in het begin een beetje moeilijk gaan."

Dat beaamt de retailexpert. "Er is eigenlijk heel weinig campagne geweest", zo benoemt ze een groot bezwaar. "Er is wel campagne geweest van: 'er is statiegeld', maar niet welk logo is het en waar moet je het dan inleveren."