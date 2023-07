Ajax en Fulham FC bereiken akkoord over Calvin Bassey

Verdediger en Ajacied Calvin Bassey stopt per direct bij de Amsterdamse club. Ajax en Fulham FC hebben overeenstemming bereikt over de overgang van de speler, die nog tot en met 30 juni 2027 onder contract stond bij Ajax. Met deze transfer ontvangen de Amsterdammers 22.5 miljoen euro.

De 23-jarige Nigeriaanse international kwam in de zomer van vorig jaar over van het Schotse Rangers FC en maakte zijn debuut in Amsterdam op 30 juli 2022. Dit was tijdens de wedstrijd Ajax - PSV om de Johan Cruijff Schaal (3 -5). In totaal speelde Bassey 39 officiële wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde één keer.

Op Twitter verwelkomt de Engels club Bassey officieel. Ook wenst Ajax de jonge verdediger succes met de transfer.