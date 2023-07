Gewonde bij gasbrand in flatwoning Amsterdam Osdorp

Bij een grote brand in een flatwoning aan Beek en Hoff in Osdorp is vannacht iemand gewond geraakt. De brandweer moest meerdere bewoners uit de flat redden.

Brand in flat Beek en Hoff Via AT5-Whatsapp (0651190938)

De brand ontstond rond 2.40 uur. De brandweer rukte met een groot aantal brandweerwagens uit. Ook werden meerdere ambulances opgeroepen.

Gas

Volgens de brandweer ging het om een gasbrand. Het gas moest eerst afgesloten worden voordat er geblust kon worden. Het zou ongeveer een uur geduurd hebben voordat dat daadwerkelijk gebeurde.

Bewoners die verderop in het stadsdeel wonen lieten vannacht aan AT5 weten dat het om een 'hele grote brand' ging. "Wij ruiken de geur al in Slotermeer", zei een van hen. Een ander, rond 3.10 uur: "Het is inmiddels een uur bezig."

Schade

Het gewonde slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De schade aan de woning is enorm, zo is op foto's te zien.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan, daar wordt onderzoek naar gedaan. Pas rond 5.30 uur was de brand geblust. De brandweer spreekt op Twitter van een 'hele lange inzet'.