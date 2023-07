Reiziger van 14 jaar oud neemt airsoft-geweer mee naar Schiphol

De marechaussee heeft gisteren een airsoft-wapen in beslag genomen op Schiphol. Het geweer, dat lijkt op een vuurwapen maar alleen balletjes afschiet, zat in de koffer van een 14-jarige jongen.

De tiener wilde de koffer inchecken, wat betekent dat het airsoftgeweer mee zou gaan in de ruimbagage van het vliegtuig. Volgens de marechaussee was hij 'niet op de hoogte van de regelgeving'.

Wie wel een airsoft-wapen meeneemt moet volwassen zijn, het wapen vervoeren in een afgesloten tas of koffer en lid zijn van De Nederlandse Airsoft Sportbond.

In overleg met de officier van justitie is wel besloten dat de jongen verder geen straf krijgt. Hij is het geweer, dat sprekend lijkt op een Heckler en Koch G36, wel kwijt.