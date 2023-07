Politievlogger Jan-Willem met trein en bus naar Nieuw-West

Jan-Willem Schut, beter bekend als politievlogger Jan-Willem, heeft deze week twee dagen meegelopen met agenten in Nieuw-West. De video's zullen over een aantal weken op zijn Youtube-kanaal te zien zijn.

Schut kwam een paar weken geleden landelijk in het nieuws toen bekend werd dat collega's zijn rijbewijs hadden ingenomen omdat hij, na een nachtdienst in Limburg, meer dan 50 kilometer per uur te hard reed. Hij mag van de politie, ongetwijfeld tot opluchting van veel van zijn honderdduizenden volgers, wel door blijven gaan met het maken van video's.

Nadat de Utrechtse agent op Instagram bekend maakte dat hij in Nieuw-West was geweest vroeg een lezer van het bericht zich af of hij met de taxi naar het politiebureau aan de Postjesweg was gekomen. Dat bleek niet zo te zijn geweest. "Trein en stukje met bus kan prima", reageerde Schut. Hij liet eerder in een video weten dat hij voorlopig alleen als bijrijder of als fietser diensten met collega's kan draaien.

Schut heeft al verschillende video's in Amsterdam gemaakt. Eerder dit jaar filmde hij in Zuid hoe Ajax-supporters vuurwerk afstaken bij de spelersbus voorafgaand aan de halve finale van de KNVB Beker. Ook heeft hij enige tijd in Amsterdam gewerkt.