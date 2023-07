Na regen komt zonneschijn op eerste festivaldag Milkshake: "Voel me ongelooflijk goed hier"

Het Westerpark stroomde vandaag vol met kleur en prachtig uitgedost festivalpubliek. De eerste dag van het tweedaagse Milkshake Festival is namelijk in volle gang. Het staat bekend om de 'niets moet, alles mag' mentaliteit en ook dit jaar heeft het publiek zich niet ingehouden. De ene bezoeker is nog kleurrijker uitgedost dan de ander.

De poorten gingen open, maar ook enkele wolken braken open en dus een druilerige start van de eerste Milkshakedag. Toch kwamen de eerste bezoekers al met groot enthousiasme het terrein op. "We zijn er weer", vertellen twee bezoekers. "Echt lekker. Het zonnetje komt ook door, dus dat is wel lekker."

En met de eerste zonnestralen liep het terrein direct vol. "Ik word er heel blij van als mensen lachen en plezier hebben en denken van: ik ben er weer", aldus organisator Marieke Samallo. En blij met hun komst zijn de bezoekers dan ook. "Ik voel me zo ongelooflijk goed hier op deze plek", zegt een festivalganger lachend. "Het is mijn eerste Milkshake en ik weet zeker dat het begin is van een reeks. Het is geweldig. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld."

Veilig klimaat

Het festival heeft een belangrijke rol in het creëren van een veilig klimaat voor hun bezoekers. "Hier kijk ik het hele jaar naar uit, de vibe is hier zo chill", aldus een bezoeker. "Je kan hier echt jezelf zijn en dat is fijn." Daar sluit een ander zich bij aan: "Ben wie je wil zijn, hoe je ook bent, wat je ook bent. Het is allemaal goed."

Al maakt een dorstige festivalganger zich ook nog even zorgen om andere zaken. "Mijn glas is leeg, dat is een groot probleem, daar moeten we iets aan doen. Ik ga er iets aan doen."