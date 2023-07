Bezoekers vieren 50-jarig bestaan Ruigoord tijdens festival

Een bijzondere editie van festival Landjuweel op Ruigoord dit weekend. De kunstenaarskolonie bestaat 50 jaar en in maart werd bekend dat de culturele vrijplaats nog in ieder geval 25 jaar mag blijven.

Een bezoeker die doet aan 'dansen zonder na te denken' zegt blij en vrij te zijn. "Ik heb er geen woorden voor." Anderen spreken ook over vrijheid. "Ik denk ook dat het een grote inspiratie is voor mensen om dat 'hopelijk ook in het echte leven uit te dragen'.

Een terugblik op de turbulente geschiedenis van Ruigoord is hieronder te zien":